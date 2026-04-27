Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль заинтересован в запуске прямого авиасообщения с Казахстаном — президент Герцог

АЛМАТЫ, 27 апр — Sputnik. Израиль заинтересован в прямом авиасообщении с Казахстаном, заявил президент страны Ицхак Герцог во время переговоров с Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

Источник: Sputnik.kz

«Хотел бы обратить внимание на имеющийся потенциал для того, чтобы удвоить или даже утроить товарооборот и деловые связи между нашими странами. В этом направлении могут быть предприняты практические шаги. В частности, мы заинтересованы в запуске прямых авиарейсов, что окажет положительное влияние на наши деловые и торговые отношения», — сказал Герцог.

Он также заявил, что также в Израиле намерены продолжить работу по расширению договорно-правовой базы между двумя странами. В настоящее время на стадии подготовки находится ряд соглашений, в том числе об устранении двойного налогообложения.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Соглашения Авраама создают прочную основу для региональной стабильности, а также активизации торгово-экономических связей. По его мнению, официальная церемония присоединения к Соглашениям Авраама могла бы состояться в Астане в ближайшем будущем.