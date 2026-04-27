Израиль заинтересован в запуске прямого авиасообщения с Казахстаном — президент Герцог

«Хотел бы обратить внимание на имеющийся потенциал для того, чтобы удвоить или даже утроить товарооборот и деловые связи между нашими странами. В этом направлении могут быть предприняты практические шаги. В частности, мы заинтересованы в запуске прямых авиарейсов, что окажет положительное влияние на наши деловые и торговые отношения», — сказал Герцог.
Он также заявил, что также в Израиле намерены продолжить работу по расширению договорно-правовой базы между двумя странами. В настоящее время на стадии подготовки находится ряд соглашений, в том числе об устранении двойного налогообложения.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Соглашения Авраама создают прочную основу для региональной стабильности, а также активизации торгово-экономических связей. По его мнению, официальная церемония присоединения к Соглашениям Авраама могла бы состояться в Астане в ближайшем будущем.