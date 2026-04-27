Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани ветераны получат по 40 тысяч рублей к 81-й годовщине Победы

Губернатор Кондратьев подписал постановление о выплатах ветеранам ВОВ на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на Кубани, получат дополнительные краевые выплаты к 81-й годовщине Победы. Средства перечислят из регионального бюджета. Как сообщили в администрации Краснодарского края, соответствующее постановление уже подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей в беззаявительном порядке получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны.

Кроме того, с 2020 года в регионе ветеранам предоставляется единовременная выплата на ремонт жилья. Муниципалитеты также осуществляют капитальный и текущий ремонт домов и квартир фронтовиков. Ветераны и члены их семей пользуются правом льготного проезда в общественном транспорте. Регулярно проводится диспансерное обследование ветеранов и их вдов.

Накануне 9 Мая кубанские ветераны также получили ежегодную федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей.

