На Кубани ветераны получат по 40 тысяч рублей к 81-й годовщине Победы

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на Кубани, получат дополнительные краевые выплаты к 81-й годовщине Победы. Средства перечислят из регионального бюджета. Как сообщили в администрации Краснодарского края, соответствующее постановление уже подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей в беззаявительном порядке получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны.
Кроме того, с 2020 года в регионе ветеранам предоставляется единовременная выплата на ремонт жилья. Муниципалитеты также осуществляют капитальный и текущий ремонт домов и квартир фронтовиков. Ветераны и члены их семей пользуются правом льготного проезда в общественном транспорте. Регулярно проводится диспансерное обследование ветеранов и их вдов.
Накануне 9 Мая кубанские ветераны также получили ежегодную федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей.