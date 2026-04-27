WP узнала о надежде Британии на «покерфейс» короля в гостях у Трампа

Власти Британии рассчитывают, что король Карл III будет сохранять невозмутимость во время визита в США к президенту Дональду Трампу, что если не улучшит, то хотя бы не ухудшит отношения двух стран, переживающих непростой период. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники среди правительственных чиновников.
Поначалу решение о визите Карла III в США вызвало разногласия. Источники издания объяснили, что смысла в отмене поездки к важнейшему союзнику нет, несмотря на трудности в отношениях. Команда премьера Кира Стармера доверяет королю, его политическим инстинктам, многолетней аристократической сдержанности и отточенным за десятилетия навыкам детально продуманных и спокойных публичных выступлений.
«Если не поехать, это будет гораздо хуже для наших отношений. Никогда не знаешь, что этот президент сделает или скажет, когда стоишь рядом с ним, но у короля очень хорошее умение сделать покерфейс», — сказал британский чиновник, знакомый с планированием поездки.
27 апреля король Великобритании Карл III и его супруга Камилла прибудут в Вашингтон с государственным визитом; в США они будут находиться до 30 апреля. Это первый государственный визит британского монарха в США с 2007 года — тогда страну посетила королева Елизавета II, ее принимал президент Джордж Буш-младший.
Нынешний визит приурочен к 250-летию объявления независимости Соединенных Штатов от Великобритании. При этом поездка проходит на фоне недавней стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома, когда Трампа и высших чиновников экстренно эвакуировали, усилив и без того высокие опасения по поводу безопасности в столице. Несмотря на инцидент, Букингемский дворец подтвердил, что король и королева Камилла не отменят четырехдневный визит.
Politico со ссылкой на королевского помощника, 15 нынешних и бывших британских и американских чиновников пишет, что король, вероятно, затронет тему стрельбы на субботнем ужине для корреспондентов Белого дома, где находился Трамп. Другие вероятные темы — конфликт на Украине, оборонные связи Вашингтона и Лондона. Вряд ли политики будут обсуждать дело покойного финансиста Джеффри Эпштейна, проблемы окружающей среды, сделки по технологиям и торговле, отмечает издание.
Визит происходит в момент, когда отношения лидеров двух стран резко охладели. Трамп жестко критикует британского премьера Кира Стармера за нежелание в полной мере поддержать военную кампанию против Ирана и первоначальный запрет Лондона на использование американских авиабаз для ударов, отмечает WP.
Обе стороны стараются подчеркнуть, что эта поездка всего лишь подарок к 250-летию США и никаких существенных заявлений не будет, подчеркнули источники Politico. Администрация Трампа заверила британских коллег, что не стоит ожидать особого внимания к политике.
