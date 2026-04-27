Путин подписал указ о назначении Игоря Чайки руководителем Россотрудничества

Вспоминая почти шесть лет своего руководства Россотрудничеством, он отметил значительное расширение географии работы агентства. По его словам, за это время «в разных странах мира открылись больше 20 партнерских “Русских домов”, что решительно расширило наше присутствие в Африке, Азии, Латинской Америке». Евгений Примаков рассказал о двукратном увеличении набора иностранных студентов в российские вузы и «сотнях детей наших соотечественников», которые ежегодно приезжают на отдых в российские регионы и «своим примером показывают возможность и ценность возвращения домой, в Россию».