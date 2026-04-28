Паслер поручил обеспечить безопасность в майские праздники

«Нужно мобилизовать все силы, чтобы обеспечить безопасность людей. А на предприятиях проверить готовность персонала четко, грамотно и оперативно действовать в случае нештатных ситуаций. Главное для нас — спокойствие и безопасность», — подчеркнул господин Паслер.
В ходе заседания также обсуждалась подготовка к летней оздоровительной кампании, которая стартует 1 июня. По данным властей, для организации детского отдыха планируется задействовать 1352 объекта. Особое внимание будет уделено подготовке загородных лагерей.
Ранее сообщалось, что в честь Дня Победы в Екатеринбурге состоится праздничный салют. Кроме того, 9 мая в городе пройдет парад войск Екатеринбургского гарнизона, выставка ретротехники, акция «Вальс Победы», а также шествие «Бессмертного полка», старт которого запланирован на 10:40.