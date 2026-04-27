Арагчи рассказал Путину, что мешает переговорам с США

Глава МИД Ирана обвинил США в затягивании переговоров, сославшись на «разрушительные привычки» Вашингтона, санкции и силовое давление. Тегеран увязывает вопрос диалога с США в том числе с морской блокадой.

Источник: РБК

Дипломатический процесс между Ираном и США замедляют несколько факторов. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает пресс-служба иранского МИДа.

«Продолжающиеся разрушительные привычки США, особенно настойчивость в необоснованных требованиях, частая смена позиций, угрожающая риторика и постоянные нарушения обязательств, замедляют прогресс дипломатии», — говорится в сообщении.

Тегеран решит, продолжать ли переговоры с США, приняв во внимание два нападения во время дипломатического диалога, атаки ядерных объектов, «пристрастие Америки к санкциям и экономическому давлению, а также продолжение морского пиратства против иранских торговых судов».

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что «последствия потворства и двойных стандартов некоторых стран в отношении нарушений закона и агрессии США затронут все международное сообщество».

С 8 апреля между США и Ираном действует перемирие. Американский президент Дональд Трамп продлил его до тех пор, пока Тегеран не представит мирное предложение и не завершатся переговоры «так или иначе». Соединенные Штаты, однако, сохранили морскую блокаду Ормузского пролива, объявленную после неудачного первого раунда американо-иранских переговоров 11 апреля.

Второй раунд переговоров США и Ирана планировалось провести в Исламабаде 22 апреля, однако Тегеран не стал отправлять делегацию, сославшись на бесперспективность встречи. Трамп также отменил поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Исламабад. По информации CNN, после захода в тупик с переговорами республиканец собирается 27 апреля встретиться с высокопоставленными представителями органов безопасности.

Москва считает, что США и Иран не должны возвращаться к боевым столкновениям, и приветствует продолжение переговоров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше