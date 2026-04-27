Арагчи рассказал Путину, что мешает переговорам с США

«Продолжающиеся разрушительные привычки США, особенно настойчивость в необоснованных требованиях, частая смена позиций, угрожающая риторика и постоянные нарушения обязательств, замедляют прогресс дипломатии», — говорится в сообщении.
Тегеран решит, продолжать ли переговоры с США, приняв во внимание два нападения во время дипломатического диалога, атаки ядерных объектов, «пристрастие Америки к санкциям и экономическому давлению, а также продолжение морского пиратства против иранских торговых судов».
Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что «последствия потворства и двойных стандартов некоторых стран в отношении нарушений закона и агрессии США затронут все международное сообщество».
С 8 апреля между США и Ираном действует перемирие. Американский президент Дональд Трамп продлил его до тех пор, пока Тегеран не представит мирное предложение и не завершатся переговоры «так или иначе». Соединенные Штаты, однако, сохранили морскую блокаду Ормузского пролива, объявленную после неудачного первого раунда американо-иранских переговоров 11 апреля.
Второй раунд переговоров США и Ирана планировалось провести в Исламабаде 22 апреля, однако Тегеран не стал отправлять делегацию, сославшись на бесперспективность встречи. Трамп также отменил поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Исламабад. По информации CNN, после захода в тупик с переговорами республиканец собирается 27 апреля встретиться с высокопоставленными представителями органов безопасности.
Москва считает, что США и Иран не должны возвращаться к боевым столкновениям, и приветствует продолжение переговоров.
