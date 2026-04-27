Арагчи рассказал Путину, что мешает переговорам с США

Второй раунд переговоров США и Ирана планировалось провести в Исламабаде 22 апреля, однако Тегеран не стал отправлять делегацию, сославшись на бесперспективность встречи. Трамп также отменил поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Исламабад. По информации CNN, после захода в тупик с переговорами республиканец собирается 27 апреля встретиться с высокопоставленными представителями органов безопасности.