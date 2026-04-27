Приведет ли стрельба на ужине с Трампом к отставкам в Секретной службе

27 апреля 2026 года перед судом предстанет 31-летний Коул Томас Аллен, обвиняемый в стрельбе в вашингтонском отеле Hilton во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовали президент Дональд Трамп и другие высокопоставленные члены администрации. Ожидается, что ему будут формально предъявлены обвинения в использовании огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления и нападении на федерального офицера. Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш заявил накануне, что в процессе расследования в отношении Аллена могут быть выдвинуты и «другие серьезные федеральные обвинения».
Что известно о мотивах Аллена.
Вечером 25 апреля 2026 года, вскоре после начала ужина, Аллен попытался прорваться на площадку мероприятия через пункт досмотра, где дежурили офицеры полиции и Секретной службы. Он был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Ему удалось пробежать мимо них, но после короткой перестрелки его обезвредили и задержали. Как только раздались выстрелы, президент США, первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие члены администрации были оперативно эвакуированы из зала. Один из офицеров Секретной службы получил легкое ранение и был направлен в госпиталь, который уже покинул.
Аллен родом из Калифорнии. В своем профиле на LinkedIn и в других соцсетях он называет себя разработчиком видеоигр, инженером, ученым и преподавателем. Он окончил Калифорнийский технологический институт в 2017 году со степенью бакалавра в области машиностроения, а в 2025 году получил магистерскую степень по компьютерным наукам в Калифорнийском государственном университете Домингес-Хиллз. В декабре 2024 года его назвали «учителем месяца» в компании C2 Education, специализирующейся на подготовке к поступлению в колледж.
Согласно данным Федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 года Аллен пожертвовал $25 через платформу ActBlue на президентскую кампанию Камалы Харрис. Он не был зарегистрированным членом какой-либо партии. Сестра Аллена сообщила Секретной службе и полиции, что он был склонен к радикальным высказываниям. Сам Трамп заявил, что мотивы нападавшего были «связаны с религией и носили ярко выраженный антихристианский характер».
Примерно за 10 минут до нападения Аллен отправил родственникам манифест, в котором назвал себя «дружественным федеральным убийцей» (Friendly Federal Assassin) и заявил о намерении атаковать чиновников администрации Трампа — сперва наиболее высокопоставленных, а затем тех, кто ниже рангом, но исключил из списка целей директора ФБР Кэша Пателя.
«Подставлять другую щеку уместно, когда угнетают тебя самого. Я не тот, кого изнасиловали в лагере временного содержания [мигрантов]. Я не рыбак, казненный без суда (речь, вероятно, про атаки США на лодки и катера в Карибском море в рамках борьбы с контрабандой наркотиков. — РБК). Я не школьник, которого взорвали (возможно, речь про удар США по школе в иранском Минабе. — РБК), или ребенок, которого морили голодом, или девочка-подросток, над которой издевались многие преступники в этой администрации, — говорится во фрагменте манифеста, опубликованном The New York Post. — Подставлять другую щеку, когда угнетают кого-то другого, — это не христианское поведение, это соучастие в преступлениях угнетателя». В другом месте манифеста Аллен пишет, что «не готов позволять педофилу, насильнику и предателю покрывать мои руки своими преступлениями», но прямо имя того, кого он имеет в виду, не называет.
Последний пассаж Трамп, вероятно, воспринял на свой счет. Когда журналистка CBS зачитала этот фрагмент и попросила президента прокомментировать его, тот ответил: «Я ждал, когда вы это прочтете, потому что знал, что вы это сделаете, ведь вы ужасные люди… Да, он действительно это написал. Я не насильник. Я никого не насиловал». Он добавил, что именно «друзья» журналистки «по другую сторону баррикад», видимости, имея в виду представителей Демократической партии, были связаны с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними.
Как нападение обнажило слабые места в охране президента.
Инцидент на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома вызвал серьезную критику охраны первых лиц. Нападавший был постояльцем гостиницы Washington Hilton, что позволило ему почти проникнуть на площадку мероприятия.
В своем манифесте Аллен даже возмущается недостаточными мерами безопасности: «То, что я получил (кто знает, может, они просто разыгрывают меня!), — это ничто. Никакой чертовой охраны — ни в транспорте, ни в отеле, ни на мероприятии. Например, единственное, что я сразу заметил, войдя в отель, — это самонадеянность. Я вхожу с несколькими видами оружия, и ни один человек не допускает и мысли, что я могу представлять угрозу».
Главный корреспондент Би-би-си в Северной Америке Гэри О’Донохью, присутствовавший на ужине, рассказал, что, хотя улицы вокруг Washington Hilton были перекрыты в течение нескольких часов, усиленных мер безопасности в самой гостинице не было; охрана лишь бегло проверила его билет на мероприятие. Тодд Бланш заявил, что власти выясняют, почему службы безопасности позволили Аллену пронести оружие в отель.
Это уже третье покушение на Дональда Трампа за последние два года. Первое произошло 13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь из снайперской винтовки с крыши соседнего здания. Одна из пуль ранила Трампа в ухо. Один участник митинга погиб, еще двое получили ранения. Крукса ликвидировала Секретная служба. Второе покушение случилось 15 сентября 2024 года в гольф-клубе Trump International во Флориде. Секретная служба открыла огонь по 58-летнему Райану Руту, который затаился в кустах с винтовкой. Тот с места инцидента скрылся, но позже был задержан.
Комитет по надзору палаты представителей потребовал от Секретной службы провести брифинг в конгрессе. Ранее этот комитет уже проводил слушания на тему покушения в Пенсильвании в 2024 году, после которых тогдашний директор Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку, признав провал своих подчиненных.
Как инцидент связан с ростом политического насилия в США.
Для Трампа посещение ужина корреспондентов Белого дома было первым за два президентских срока. В последний раз он присутствовал на этом мероприятии в 2011 году тогда еще в качестве гостя. В тот вечер президент Барак Обама со сцены высмеял Трампа, который требовал обнародовать свидетельство о рождении главы государства и утверждал, что Обама родился в Кении и не имеет права быть президентом. Обама также пошутил, что, окажись предприниматель и звезда реалити-шоу в Белом доме, тот превратил бы его в подобие казино с неоновыми вывесками. Существует мнение, что именно эта «прожарка» подтолкнула Трампа серьезно заняться политикой, хотя о президентских амбициях он заявлял и раньше.
Вступив в должность президента США в 2017 году, Трамп на протяжении всего первого срока отказывался посещать ужины ассоциации, обвиняя СМИ в распространении фейковых новостей. В апреле 2025 года, после переизбрания, он снова отклонил предложение, но в 2026 году неожиданно нарушил уже сложившуюся традицию и впервые согласился прийти на вечер. Перед началом ужина пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент «готов к бою» и выступит с «остроумной» и «развлекательной» речью, во время которой сделает пару «метких выпадов» в адрес гостей (она использовала почти пророческий оборот some shots will be fired, что буквально переводится как «прозвучат несколько выстрелов»).
После задержания Аллена Трамп хотел продолжить вечер, однако площадку признали небезопасной. Мероприятие решено было провести повторно в течение месяца. На последовавшей за инцидентом пресс-конференции президент отметил, что планировавшаяся им речь «могла бы стать самой неподобающей в истории», однако на новом ужине, в свете последних событий, он вряд ли выступит с исходной «жесткой» версией и будет «милым» и «скучным».
В целом тональность его пресс-конференции была скорее примирительной: он призвал американцев «посвятить свои сердца мирному разрешению наших разногласий». «В том зале были республиканцы, демократы, независимые, консерваторы, либералы и прогрессисты… И несмотря на все эти ярлыки, там царили любовь и единение», — заявил он.
Трамп, впрочем, не упустил возможности напомнить о своем проекте строительства нового бального зала стоимостью около $400 млн в рамках реконструкции Восточного крыла Белого дома. «Это будет более просторное помещение, лучше защищенное — с защитой от дронов и пуленепробиваемым стеклом. Нам нужен этот бальный зал», — заявил он. В конце марта 2026 года суд приостановил работы в Восточном крыле по иску Национального фонда сохранения исторического наследия, однако 17 апреля апелляционный суд дал временное разрешение на продолжение реконструкции. После инцидента на корреспондентском ужине Минюст призвал фонд отозвать иск.
Отель Washington Hilton не впервые попадает в историю — там же в 1981 году было совершено покушение на президента Рональда Рейгана. А среди гостей нынешнего ужина помимо Трампа, Вэнса и Левитт были министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший (его отец Роберт Кеннеди был убит в 1968 году во время предвыборной кампании, а дядя, 35-й президент США Джон Кеннеди, — в 1963-м), а также Эрика Кирк, вдова основателя организации Turning Point USA и сподвижника Трампа Чарли Кирка, убитого в сентябре 2025 года во время выступления в Университете долины Юты.
Жертвами политического насилия в США в последние годы становились и представители Демократической партии. В 2025 году были убиты бывший спикер палаты представителей штата Миннесота Мелисса Хортман и ее муж Марк. А в 2022 году было совершено нападение на мужа экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси Пола. Нападавший намеревался похитить ее, но дома оказался лишь супруг Пелоси, которого преступник несколько раз ударил молотком. Нападавшего обезвредили, он получил 30 лет тюрьмы, а Пол Пелоси благополучно восстановился после травм.
Согласно опросу Politico, опубликованному в ноябре 2025 года (спустя два месяца после убийства Кирка), 55% американцев считали рост политического насилия неизбежным, а 24% — приемлемым в некоторых случаях. В исследовании Gallup за декабрь 2025 года последний показатель ниже и составляет в среднем 16%, однако в возрастной группе 18−29 лет он достигает 30%.