Reuters узнал о планах НАТО отказаться от ежегодных саммитов

Эта инициатива, уточнил один из собеседников агентства, позволит НАТО «избежать потенциально напряженных встреч с американским президентом Дональдом Трампом» в 2028 году, то есть в последний год его пребывания в должности главы государства.
Другой источник Reuters заявил, что некоторые страны альянса настаивают на проведении саммитов каждые два года. По его словам, никакого решения по этому вопросу еще не принято, а последнее слово останется за генсеком Марком Рютте. Большинство собеседников агентства поддержали сокращение числа встреч. «Лучше проводить меньше саммитов, чем плохих саммитов», — указал один из них.
«НАТО продолжит проводить регулярные встречи глав государств и правительств, а в перерывах между саммитами союзники по НАТО будут продолжать консультироваться, планировать и принимать решения по вопросам нашей общей безопасности», — пояснил представитель альянса в ответ на запрос Reuters.
За всю 77-летнюю историю НАТО частота проведения саммитов регулярно менялась. С 2021 года руководители стран-членов альянса встречаются каждое лето. В этом году саммит пройдет 7−8 июля в Анкаре.
Отношения глав государств-членов НАТО и президента США обострились после их отказа помочь Дональду Трампу в разблокировке Ормузского пролива. Господин Трамп обвинил партнеров по альянсу в трусости и назвал объединение «бумажным тигром». Он также не исключил возможность выхода страны из НАТО.
