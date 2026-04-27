Reuters узнал о планах НАТО отказаться от ежегодных саммитов

Альянс НАТО намерен отказаться от проведения саммитов каждый год из-за роста напряженности между США и европейскими странами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе и Вашингтоне.

Эта инициатива, уточнил один из собеседников агентства, позволит НАТО «избежать потенциально напряженных встреч с американским президентом Дональдом Трампом» в 2028 году, то есть в последний год его пребывания в должности главы государства.

Другой источник Reuters заявил, что некоторые страны альянса настаивают на проведении саммитов каждые два года. По его словам, никакого решения по этому вопросу еще не принято, а последнее слово останется за генсеком Марком Рютте. Большинство собеседников агентства поддержали сокращение числа встреч. «Лучше проводить меньше саммитов, чем плохих саммитов», — указал один из них.

«НАТО продолжит проводить регулярные встречи глав государств и правительств, а в перерывах между саммитами союзники по НАТО будут продолжать консультироваться, планировать и принимать решения по вопросам нашей общей безопасности», — пояснил представитель альянса в ответ на запрос Reuters.

За всю 77-летнюю историю НАТО частота проведения саммитов регулярно менялась. С 2021 года руководители стран-членов альянса встречаются каждое лето. В этом году саммит пройдет 7−8 июля в Анкаре.

Отношения глав государств-членов НАТО и президента США обострились после их отказа помочь Дональду Трампу в разблокировке Ормузского пролива. Господин Трамп обвинил партнеров по альянсу в трусости и назвал объединение «бумажным тигром». Он также не исключил возможность выхода страны из НАТО.

Подробности — в материале «Ъ» «Анкара латает атлантический разлом».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше