Беглов рассказал Путину о создании новых разводных мостов

«У нас сегодня в работе пять разводных мостов. Один — Большой Смоленский — вы знаете, мы уже его практически смонтировали полностью… В 2028 году мы окончим полностью со всеми развязками, а в 2027 году подключим рабочее движение», — сообщил губернатор.