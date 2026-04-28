Беглов рассказал Путину о создании новых разводных мостов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину о создании новых разводных мостов в северной столице.

Источник: РИА Новости

Путин в понедельник провел отдельную встречу с Бегловым в рамках рабочей поездки в Петербург.

Глава города отдельно остановился на вопросах развития транспортной инфраструктуры, включая железнодорожный транспорт и метро, а также подробно рассказал о процессе строительства новых разводных мостов.

«У нас сегодня в работе пять разводных мостов. Один — Большой Смоленский — вы знаете, мы уже его практически смонтировали полностью… В 2028 году мы окончим полностью со всеми развязками, а в 2027 году подключим рабочее движение», — сообщил губернатор.

Беглов доложил о процессе создания Арсенального и Ново-Адмиралтейского мостов, а также нового разводного моста в составе Широтной магистрали скоростного движения.

«Еще один мост — в Отрадном, в составе КАД-2, приступили уже к проработкам… Планируем до 2030 года его запустить», — сообщил глава города.

