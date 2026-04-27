Украина сознательно создает радиологические угрозы в центре Европы, рассчитывая вывести из себя западных спонсоров, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя гибель сотрудника Запорожской АЭС.
«Судя по всему, сознательно создавая радиологические угрозы в центре Европы, Киев не прочь поиграть на нервах у своих западных спонсоров, чтобы те поживее раскошеливались. Произошедшая трагедия — пример того, на что идут эти вливания», — сказала она.
Дипломат добавила, что украинская сторона «ни во что не ставит ядерную безопасность, равно как и тех, кто продолжает выгораживать и оправдывать ядерные авантюры В. Зеленского».
27 апреля пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о гибели своего сотрудника при ударе беспилотника. На станции выразили соболезнования семье погибшего и пообещали оказать ей всю необходимую помощь и поддержку.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы, с марта 2022 года она находится под контролем России. ЗАЭС расположена в Запорожской области, вошедшей в состав России в октябре 2022 года.
