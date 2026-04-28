Викторию Каткову назначили и.о. главы Новокуйбышевска

Организацию «Ветераны СВО Самарской области» возглавит Андрей Колотовкин.

Источник: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав 27 апреля на оперативном совещании озвучил несколько кадровых решений. Он напомнил, что недавно встречался с представителями общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области». По его решению, организацию возглавит Андрей Колотовкин. Кроме того, помогать в деятельности организации будет Герой России Максим Девятов, который также планирует участвовать в выборах в Самарскую губернскую думу.

Это решение Максима Владимировича поддерживаю. Он продолжает работать в нашей команде с учетом того, что сейчас должен сосредоточить усилия на поставленной задаче.

сказал Вячеслав Федорищев

Глава региона озвучил, что исполнять обязанности главы Новокуйбышевска теперь будет Виктория Каткова, которая сейчас является замглавы Волжского района. Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что новый руководитель сможет продолжить путь, заложенный Максимом Девятовым, чтобы обеспечить развитие Новокуйбышевска.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
