Викторию Каткову назначили и.о. главы Новокуйбышевска

Губернатор Самарской области Вячеслав 27 апреля на оперативном совещании озвучил несколько кадровых решений. Он напомнил, что недавно встречался с представителями общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области». По его решению, организацию возглавит Андрей Колотовкин. Кроме того, помогать в деятельности организации будет Герой России Максим Девятов, который также планирует участвовать в выборах в Самарскую губернскую думу.