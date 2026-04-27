Эстония запретит россиянам и белорусам без ВНЖ покупать недвижимость

Правительство Эстонии поручило МВД подготовить поправки к закону об ограничении на покупку недвижимости, которые лишают россиян без постоянного ВНЖ права покупать жилье и землю. Нововведения вступят в силу с 2027 года.

Источник: РБК

Министерство внутренних дел Эстонии по поручению правительства подготовило поправки к Закону об ограничении на приобретение недвижимости, которые фактически запрещают гражданам России и Белоруссии без постоянного вида на жительство покупать объекты недвижимости на территории республики, сообщила телерадиокомпания ERR.

Как говорится в сообщении, проектом создается норма, на основании которой в контексте ограничения приобретения недвижимости будут определены государства, угрожающие безопасности или общественному порядку Эстонии. Норма позволит запретить приобретать недвижимость на территории республики гражданам России и Белоруссии без постоянного вида на жительство, компаниям из этих государств, а также юридическим лицам, в которых они являются фактическими бенефициарами.

Ограничения будут распространяться и на квартиры, которые до сих пор находились вне сферы применения закона. Запрет не будет иметь обратной силы и не коснется граждан России и Белоруссии с постоянным видом на жительство, поскольку их биография проверена государством в достаточной степени, отмечено в пояснительной записке к проекту.

У граждан стран, попавших под запрет, сохранится возможность арендовать или снимать недвижимость. Правительство республики может по значимой для государства причине или из гуманитарных соображений выдать разрешение на приобретение недвижимости. Поправки должны вступить в силу 1 января 2027 года.

Как пишет издание, по состоянию на апрель 2025 года в Эстонии среди владельцев недвижимости насчитывалось 36,9 тыс. граждан России и 896 граждан Белоруссии. По данным на 9 января 2026 года, в Эстонии проживают 7,79 тыс. граждан России с временным видом на жительство и 70,2 тыс. — с постоянным, а также 1,47 тыс. граждан Белоруссии с временным ВНЖ и 1,19 тыс. — с постоянным.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше