Заявление на РВП подали около 3,4 тыс иностранцев, разделяющих ценности РФ

С начала 2024 года около 3,4 тысячи иностранцев, разделяющих традиционные ценности России, подали заявления на получение разрешения на временное проживание. Об этом заявил первый заместитель начальника Миграционной службы МВД России Константин Букреев.
По его словам, речь идет о гражданах, прибывших в Россию из стран коллективного Запада. МВД продолжает реализацию указа президента № 702, который касается оказания гуманитарной поддержки таким иностранцам.
«На сегодняшний день в рамках него от иностранных граждан, прибывших из стран коллективного Запада, поступило почти 3400 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание», — отметил Букреев.
Он добавил, что сотрудники территориальных подразделений МВД уже накопили значительный опыт работы с этой категорией заявителей. При этом точное число уже принятых решений о выдаче РВП не уточняется.
Напомним, указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, действует в России с сентября 2024 года. В рамках этой программы иностранцы могут подать заявление на разрешение на временное проживание без учета квоты, а также без подтверждения знания русского языка, истории РФ и основ законодательства страны.