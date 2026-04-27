Reuters узнал о возможном отказе НАТО от ежегодных саммитов из-за Трампа

НАТО рассматривает возможность прекратить практику проведения ежегодных саммитов лидеров стран-членов, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с обсуждениями.
Собеседники агентства объяснили, что со снижением частоты саммитов получится избежать потенциально напряженных встреч с президентом США Дональдом Трампом.
Саммит 2027 года, который должен состояться в Албании, скорее всего, пройдет осенью, под угрозой саммит 2028 года — в этот год состоятся президентские выборы в США.
Материал дополняется.
