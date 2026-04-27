МИД России ответил на очередной пакет санкций Евросоюза

В качестве ответной меры российская сторона существенно расширила список лиц, которым запрещён въезд в РФ. В него включены представители институтов Евросоюза, стран-членов ЕС и ряда других европейских государств, участвующие в принятии решений о военной поддержке Украины, а также лица, связанные с введением санкций против России и действиями, которые в Москве расценивают как подрыв территориальной целостности страны.