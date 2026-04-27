Ушаков: Организация встречи Путина и Аракчи прошла легко

Организация встречи президента России Владимира Путина и главы Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи прошла легко. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Достаточно легко было организовать», — сообщил он в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
Ранее KP.RU сообщал, что Аббас Аракчи прибыл в Россию в понедельник, 27 апреля. Глава МИД Ирана остановился в Санкт-Петербурге, где у него состоятся переговоры с Владимиром Путиным. Точное время и место встречи пока не назывались.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше