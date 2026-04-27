Белоусов в Бишкеке провел переговоры с замминистра обороны Ирана

БИШКЕК, 27 апр — РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в понедельник в Бишкеке провел переговоры с заместителем министра обороны Исламской Республики Иран по стратегическому планированию бригадным генералом Талаи-Ник Резой.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Мы выступаем за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путём. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана. Желаю братскому иранскому народу, его вооружённым силам стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать всё возможное для разрешения данной ситуации», — сказал Белоусов.

Глава российского военного ведомства выразил уверенность, что Москва и Тегеран, как и прежде, будут поддерживать друг друга при любом развитии ситуации.

В свою очередь, иранский военачальник поблагодарил Андрея Белоусова за возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше