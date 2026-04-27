Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин высказался о запретах в России: какой вывод сделал президент

Путин считает, что нельзя зацикливаться на запретах, они тормозят развитие.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что чрезмерные запреты в законотворчестве контрпродуктивны. К такому выводу пришел российский глава во время своего выступления на Совете законодателей.

«Наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», — резюмировал глава государства во время своего выступления.

Президент призвал к системному и творческому подходу в законодательстве России, избегая чрезмерных запретов. Путин подчеркнул устойчивость, суверенность и эффективность парламентаризма, отметив слаженную работу парламента, правительства и корпораций.

Ранее KP.RU сообщил, что думает Кремль о якобы запрете VPN-сервисов в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ему ничего неизвестно по поводу этого запрета.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше