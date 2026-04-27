Президент России Владимир Путин заявил, что чрезмерные запреты в законотворчестве контрпродуктивны. К такому выводу пришел российский глава во время своего выступления на Совете законодателей.
«Наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», — резюмировал глава государства во время своего выступления.
Президент призвал к системному и творческому подходу в законодательстве России, избегая чрезмерных запретов. Путин подчеркнул устойчивость, суверенность и эффективность парламентаризма, отметив слаженную работу парламента, правительства и корпораций.
Ранее KP.RU сообщил, что думает Кремль о якобы запрете VPN-сервисов в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ему ничего неизвестно по поводу этого запрета.