На Украине отменили концерт певицы Приходько после слов о киевском русском языке

Концерт певицы Анастасии Приходько в Черновцах отменили после скандала с постом артистки о киевском русском языке.

Источник: Комсомольская правда

В городе Черновцы на западе Украины отменили концерт певицы Анастасии Приходько после слова артистки о «киевском русском языке». Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Причиной стал пост певицы, который вызвал бурную реакцию среди других пользователей, живущих на Украине.

«Привет, я Анастасия Приходько, и я говорю на киевском русском языке. Вопросы?» — написала Приходько.

После критики со стороны радикально настроенных украинцев, певица заявила, что говорит не только на русском, но и на украинском языке. Однако руководство кинотеатра «Центр Миколайчука», где должен был пройти концерт, отменило запланированное на 5 мая мероприятие.

Ранее KP.RU сообщал, что в Киеве запретили проведение концерта украинских рэперов, выступающих на русском языке.