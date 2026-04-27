Иран примет закон о правилах судоходства в Ормузском проливе

Меджлис (парламент) Ирана примет новый закон о правилах судоходства в Ормузском проливе сразу после возобновления работы собрания. Об этом сообщил член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди, передает иранское агентство ILNA.

По словам парламентария, одно из стратегических достижений Ирана — «абсолютный суверенитет» страны и ее вооруженных сил над Ормузским проливом. «Мы провели несколько встреч для изучения правовых и международных аспектов “Плана безопасности Ормузского пролива”. Этот план будет принят в виде обязательного закона сразу после открытия парламента и направлен правительству для реализации», — уточнил господин Боруджерди. По его словам, каждое проходящее судно будет обязано использовать платформу иранских страховых компаний и оплачивать услуги по проходу и экологические сборы.

Для реализации этой политики Центробанк Ирана открыл четыре специальных счета на основе риала, юаня, доллара и евро, отметил член иранского парламента. Взимаемые ВМС КСИР сборы будут зачисляться на эти счета. Алаэддин Боруджерди добавил, что после окончательного утверждения инфраструктуры для цифровой валюты обязательной станет уплата пошлин в риалах. «Мы станем свидетелями беспрецедентного укрепления стоимости национальной валюты в международных транзакциях», — предположил парламентарий.

Сегодня глава МИД Ирана Аббас Аракчи допустил возможность переговоров с делегацией США. По его словам, встречу инициирует именно Вашингтон. Axios со ссылкой на источники сообщал, что Тегеран предложил Вашингтону вновь открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждения ядерной проблемы на более поздний этап переговоров.

Подробности — в материале «Ъ» «Иран оставляет атом на потом».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше