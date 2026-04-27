Иран примет закон о правилах судоходства в Ормузском проливе

По словам парламентария, одно из стратегических достижений Ирана — «абсолютный суверенитет» страны и ее вооруженных сил над Ормузским проливом. «Мы провели несколько встреч для изучения правовых и международных аспектов “Плана безопасности Ормузского пролива”. Этот план будет принят в виде обязательного закона сразу после открытия парламента и направлен правительству для реализации», — уточнил господин Боруджерди. По его словам, каждое проходящее судно будет обязано использовать платформу иранских страховых компаний и оплачивать услуги по проходу и экологические сборы.