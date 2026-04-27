Вучич предложил Западу дать Украине тот же совет по Крыму, что и о Косово

Президент Сербии Александр Вучич сравнил ситуацию с Крымом со спорами вокруг Косово. Политик посоветовал Киеву не смотреть в прошлое.

Источник: РБК

Западные политики, призывающие сербов «не смотреть в прошлое» и смириться с потерей Косово, должны говорить то же самое украинцам в отношении Крыма, заявил сербский президент Александр Вучич в подкасте The Rest Is Politics.

Ведущий спросил Вучича об отношении к конфликту с НАТО 1999 года и проблеме Косово.

«Вы говорите нам: не смотрите в прошлое. Но скажете ли вы то же самое украинцам о Крыме: почему вы смотрите в прошлое, в 2014 году вы потеряли Крым, почему вы до сих пор считаете его своей территорией? Вы так никогда не сделаете. Я не слышал такого от многочисленных официальных лиц с Запада», — уточнил президент Сербии (цитата по «РИА Новости»).

Вучич также заявил, что западные СМИ и публичное пространство формируют искаженное восприятие роли России и Запада в мире. Он подчеркнул, что Сербия не считает себя «российской марионеткой» и не рассматривает свою страну как «маяк зла».

Вучич в 2023 году сообщил, что считает Крым и Донбасс частью Украины. Крым стал частью России по итогам референдума 2014 года. Донбасс, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2022 году по итогам референдумов.

В ноябре прошлого года Александр Вучич подтвердил позицию против антироссийских ограничений, но признал, что не может дать гарантий, что Белград продолжит отказываться от их введения в будущем.

Вучич тогда напомнил, что в 2022 году Совет национальной безопасности страны принял решение не присоединяться к санкциям против Москвы. Однако, по его словам, в правительстве есть лица, которые могут пересмотреть это решение, и соответствующие полномочия у кабинета министров имеются. В октябре того же года Вучич рассказал, что именно отказ от антироссийских санкций сильнее всего тормозит продвижение Сербии к членству в Евросоюзе.

