Захарова: Мировое сообщество должно заставить Киев прекратить атаки на ЗАЭС

Мировое сообщество должно заставить киевский режим прекратить совершать атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном ведомством.
«Международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты», — отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что Киев сознательно создает угрозы для ядерной безопасности, тем самым играя на нервах своих спонсоров с Запада.
Ранее KP.RU сообщал, что в результате атаки ВСУ по территории Запорожской АЭС погиб один из сотрудников станции. Удар был нанесен беспилотником по объекту транспортной инфраструктуры.