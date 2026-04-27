Захарова: Мировое сообщество должно заставить Киев прекратить атаки на ЗАЭС

Захарова заявила, что киевский режим сознательно создает угрозы для ядерной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Мировое сообщество должно заставить киевский режим прекратить совершать атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном ведомством.

«Международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Киев сознательно создает угрозы для ядерной безопасности, тем самым играя на нервах своих спонсоров с Запада.

Ранее KP.RU сообщал, что в результате атаки ВСУ по территории Запорожской АЭС погиб один из сотрудников станции. Удар был нанесен беспилотником по объекту транспортной инфраструктуры.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
