На Украине из гражданского оборота за прошлый год изъяли 15 тысяч гранат. Об этом заявил глава МВД страны Игорь Клименко.
По его словам, ситуация с неконтролируемым распространением оружия остается серьезной. Только за один год правоохранителям пришлось изъять тысячи боеприпасов, которые находились у граждан.
«Только за прошлый год изъято из гражданского оборота 15 тыс. гранат на Украине», — приводит его слова агентство Укринформ.
На этом фоне во Львове произошел новый смертельный инцидент. В одной из квартир прогремел взрыв, в результате которого погиб человек. Как сообщает издание «Общественное. Новости», на месте была обнаружена чека от гранаты.
Тем временем на Украине продолжают происходить инциденты с ТЦК. По данным издания «Страна», с начала конфликта зафиксировано уже более 600 нападений на сотрудников территориальных центров комплектования. Трое военнослужащих погибли. Больше всего таких случаев произошло в Харьковской области, Киеве и Днепропетровской области.