У украинцев изъяли 15 тысяч гранат за 2025 год

Ситуация с неконтролируемым распространением оружия на Украине остается тяжелой.

На Украине из гражданского оборота за прошлый год изъяли 15 тысяч гранат. Об этом заявил глава МВД страны Игорь Клименко.

По его словам, ситуация с неконтролируемым распространением оружия остается серьезной. Только за один год правоохранителям пришлось изъять тысячи боеприпасов, которые находились у граждан.

«Только за прошлый год изъято из гражданского оборота 15 тыс. гранат на Украине», — приводит его слова агентство Укринформ.

На этом фоне во Львове произошел новый смертельный инцидент. В одной из квартир прогремел взрыв, в результате которого погиб человек. Как сообщает издание «Общественное. Новости», на месте была обнаружена чека от гранаты.

Тем временем на Украине продолжают происходить инциденты с ТЦК. По данным издания «Страна», с начала конфликта зафиксировано уже более 600 нападений на сотрудников территориальных центров комплектования. Трое военнослужащих погибли. Больше всего таких случаев произошло в Харьковской области, Киеве и Днепропетровской области.