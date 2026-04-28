Беглов рассказал Путину о фонтане на аллее Чернобыльцев в Петербурге

Путин в понедельник провел отдельную встречу с Бегловым в рамках рабочей поездки в Петербург.
В соответствии с вашим поручением мы в субботу открыли фонтан на аллее Чернобыльцев. Фонтан работает, он был открыт к 40-летию трагедии в Чернобыле. Передаю слова благодарности от чернобыльцев.
Как сообщала пресс-служба правительства Санкт-Петербурга, центром композиции светового фонтана выступает стела, увенчанная шаром с кольцами-орбитами, — как символ энергии мирного атома.
В воскресенье исполнилось 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабам ущерба и последствий техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года.