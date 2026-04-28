Беглов рассказал Путину о фонтане на аллее Чернобыльцев в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину о световом фонтане на аллее Чернобыльцев в Приморском районе города, созданной в память о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который был открыт накануне.

Источник: РИА Новости

Путин в понедельник провел отдельную встречу с Бегловым в рамках рабочей поездки в Петербург.

В соответствии с вашим поручением мы в субботу открыли фонтан на аллее Чернобыльцев. Фонтан работает, он был открыт к 40-летию трагедии в Чернобыле. Передаю слова благодарности от чернобыльцев.

сказал Беглов

Как сообщала пресс-служба правительства Санкт-Петербурга, центром композиции светового фонтана выступает стела, увенчанная шаром с кольцами-орбитами, — как символ энергии мирного атома.

В воскресенье исполнилось 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабам ущерба и последствий техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года.

Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше