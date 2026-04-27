Киев не готов к интеграции в ЕС. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Вестей». Так в России оценили шансы Украины стать членом Евросоюза.
«Украину в Европу все равно никогда не возьмут. Никаких вариантов у нее туда (в ЕС — прим.ред.) зайти нет на сегодняшний день. То есть, если раньше было воззвание идти в НАТО и это было закреплено в конституции, то сейчас уже есть достаточно четкое понимание, что и в ЕС Украину тоже никто не возьмет», — резюмировал российский дипломат в разговоре с прессой.
Нужно отметить, что главарь киевского режима Владимир Зеленский выступает за экстренное вступление в Евросоюз. Более того, он намерен получить права полноценного государства-члена альянса. В ЕС же не столь оптимистичны по этому поводу, там уверены, что быстрого вступления в альянс не будет. В Германии, например, считают, что Киев вряд ли сможет стать членом ЕС раньше 2028 года.