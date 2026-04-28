Беглов рассказал Путину о строительстве мусороперерабатывающих комплексов

Путин в понедельник провел отдельную встречу с Бегловым в рамках рабочей поездки в Петербург.
Вы поставили три года тому назад задачу по поводу мусоропереработки… Мы строим сегодня в соответствии с вашим поручением пять комплексов… Всего будет три (мусороперерабатывающих комплекса — ред.) в Ленинградской области и два — в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге (предусматривается — ред.) переработка без захоронения.
Он отметил, что в настоящее время уже работают мусороперерабатывающий комплекс «Волхонка» в Красносельском районе Петербурга. Также введен комплекс по обработке отходов в Ленинградской области мощностью 600 тысяч тонн в год.
Беглов назвал эти заводы «суперсовременными». Он добавил, что городские власти также закупили небольшие маневренные мусоровозы, габариты которых позволяют использовать их в историческом центре Петербурга с узкими улицами и тротуарами.