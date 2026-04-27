Белоусов встретился с замминистра обороны Ирана в Бишкеке

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем министра обороны Ирана Талаи-Ник Резой. Встреча состоялась в Бишкеке.
«Мы выступаем за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путем. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана», — сказал Андрей Белоусов (цитата по пресс-службе Минобороны России).
Россия и Иран будут поддерживать друг друга при любом развитии ситуации, убежден господин Белоусов. В ответ Талаи-Ник Резой поблагодарил российского министра за встречу и возможность обсудить актуальные вопросы взаимодействия обеих стран.
Глава Минобороны России прибыл сегодня в Киргизию на совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятии стороны обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности и дальнейшее сотрудничество ведомств стран.