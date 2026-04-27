Ранее сообщалось, что посёлок Гришино в ДНР перешёл под контроль российских сил после операции с использованием трофейной техники. Подразделения группировки «Центр» использовали захваченные американские БМП Bradley и бронетранспортёр M113, ранее повреждённые и восстановленные, чтобы доставить штурмовую группу в населённый пункт, находившийся под контролем ВСУ. После выполнения задач группа вернулась на той же технике.