Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Atlantic узнал о сомнениях Вэнса в достоверности докладов Пентагона

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на закрытых совещаниях поставил под сомнение официальные данные о ходе войны в Иране. Министр войны США выступает в то время по утрам, когда Трамп смотрит Fox News.

Источник: РБК

На закрытых совещаниях вице-президент США Джей Ди Вэнс неоднократно ставил под сомнение предоставляемую Пентагоном информацию о войне с Ираном, сообщает The Atlantic со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников администрации.

Вэнс подозревает, что военное ведомство преувеличивает объем остающихся в распоряжении США ракет и масштабы разрушений в Иране, но высказывает опасения, не выдвигая конкретных обвинений в том, что Пентагон вводит президента США Дональда Трампа в заблуждение.

Оптимистичные заявления Хегсета связаны с желанием сообщить президенту то, что он хочет услышать, предполагают собеседники The Atlantic. Издание напоминает, что брифинги Пентагона проходят по утрам в 08:00, когда Трамп смотрит Fox News. «Опыт работы на телевидении помог Питу научиться находить подход к Трампу и понимать, как он мыслит», — сказал один из бывших сотрудников администрации Трампа.

Сам Вэнс в заявлении для издания назвал работу министра войны отличной, а представитель Белого дома подчеркнул, что вице-президент «задает много глубоких вопросов о стратегическом планировании».

По данным источников издания, реальная картина на поле боя не столь оптимистична для США, как ее описывают руководители Пентагона. Согласно внутренним оценкам разведки в распоряжении издания, Иран сохранил две трети авиации, большую часть пусковых установок ракет и большинство малоразмерных быстроходных катеров, представляющих главную угрозу для судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, Тегеран ежедневно вводит в строй новые пусковые установки.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
