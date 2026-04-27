Atlantic узнал о сомнениях Вэнса в достоверности докладов Пентагона

На закрытых совещаниях вице-президент США Джей Ди Вэнс неоднократно ставил под сомнение предоставляемую Пентагоном информацию о войне с Ираном, сообщает The Atlantic со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников администрации.
Вэнс подозревает, что военное ведомство преувеличивает объем остающихся в распоряжении США ракет и масштабы разрушений в Иране, но высказывает опасения, не выдвигая конкретных обвинений в том, что Пентагон вводит президента США Дональда Трампа в заблуждение.
Оптимистичные заявления Хегсета связаны с желанием сообщить президенту то, что он хочет услышать, предполагают собеседники The Atlantic. Издание напоминает, что брифинги Пентагона проходят по утрам в 08:00, когда Трамп смотрит Fox News. «Опыт работы на телевидении помог Питу научиться находить подход к Трампу и понимать, как он мыслит», — сказал один из бывших сотрудников администрации Трампа.
Сам Вэнс в заявлении для издания назвал работу министра войны отличной, а представитель Белого дома подчеркнул, что вице-президент «задает много глубоких вопросов о стратегическом планировании».
По данным источников издания, реальная картина на поле боя не столь оптимистична для США, как ее описывают руководители Пентагона. Согласно внутренним оценкам разведки в распоряжении издания, Иран сохранил две трети авиации, большую часть пусковых установок ракет и большинство малоразмерных быстроходных катеров, представляющих главную угрозу для судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, Тегеран ежедневно вводит в строй новые пусковые установки.
