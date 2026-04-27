Белоусов проинспектировал российскую военную базу в Киргизии

Министр обороны Андрей Белоусов в ходе рабочего визита в Киргизию ознакомился с Объединённой российской военной базой и проверил организацию боевой подготовки. Войсковая часть совместно с вооружёнными силами республики обеспечивает защиту суверенитета и безопасность наших стран, а также входит в систему Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ.

Источник: Life.ru

Андрей Белоусов на военной базе в Киргизии. Видео © Telegram / Минобороны России.

Отдельное внимание было уделено 999-й гвардейской авиационной базе, расположенной в городе Кант, которая выполняет роль авиационного компонента этих сил. Командование доложило министру об особенностях выполнения задач в текущей военно-политической обстановке, уровне оснащённости подразделений современным вооружением и развитии инфраструктуры.

Также Белоусов проверил организацию боевой подготовки личного состава и осмотрел административно-жилую часть базы, включая условия размещения военнослужащих и их семей. В завершение визита министр посетил Александро-Невский храм, расположенный на территории военного объекта.

Ранее по итогам встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о полной поддержке политики России, направленной на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Северокорейский руководитель выразил уверенность в победе России в «справедливой и священной борьбе».

Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
