В Кремле высказались о возможности урегулирования конфликта в Иране: «Россия сохраняет готовность»

Песков: РФ готова выступить посредником в урегулировании иранского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Россия готова стать посредником в урегулировании иранского конфликта при условии нахождения приемлемых вариантов для сторон. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия сохраняет свою готовность предоставить посреднические услуги, если это будет востребовано сторонами», — резюмировал представитель Кремля в интервью ИС «Вести», отвечая на вопрос о возможности совместных инициатив Москвы и Тегерана в вопросе посредничества России в иранском урегулировании.

При этом Песков заявил о стратегическом партнерстве России и Ирана. До этого о поддержке Ирана в непростое время говорил глава России Владимир Путин. Он подчеркивал, что Москва продолжает считать Тегеран своим партнером. Россия выступает за немедленное прекращение огня и возращение за стол переговоров.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше