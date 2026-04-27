В Кремле высказались о возможности урегулирования конфликта в Иране: «Россия сохраняет готовность»

Россия готова стать посредником в урегулировании иранского конфликта при условии нахождения приемлемых вариантов для сторон. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия сохраняет свою готовность предоставить посреднические услуги, если это будет востребовано сторонами», — резюмировал представитель Кремля в интервью ИС «Вести», отвечая на вопрос о возможности совместных инициатив Москвы и Тегерана в вопросе посредничества России в иранском урегулировании.
При этом Песков заявил о стратегическом партнерстве России и Ирана. До этого о поддержке Ирана в непростое время говорил глава России Владимир Путин. Он подчеркивал, что Москва продолжает считать Тегеран своим партнером. Россия выступает за немедленное прекращение огня и возращение за стол переговоров.