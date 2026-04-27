Папа римский помолился в Ватикане с первой женщиной—архиепископом Кентерберийским

Сегодня папа римский Лев XIV помолился в Ватикане вместе с первой женщиной—архиепископом Кентерберийским и духовным главой Англиканской церкви Сарой Маллалли. В ходе их исторической встречи папа пообещал продолжать работать над преодолением разногласий, «какими бы непреодолимыми они ни казались».

Как сообщает Associated Press, встреча двух крупных христианских религиозных деятелей была бы немыслима еще несколько лет назад, учитывая разногласия между двумя церквями по поводу рукоположения женщин в целом и назначения Маллалли в частности.

Сара Маллалли официально вступила в должность в марте 2026 года, став 106-м архиепископом Кентерберийским и первой женщиной на посту духовного главы Англиканской церкви за всю ее историю.

Узнать больше по теме
Биография Папы Римского Льва XIV (Роберта Фрэнсиса Прево)
Роберт Фрэнсис Превост (в русскоязычной среде также встречается вариант написания фамилии Прево) стал главой Римско-католической церкви и Ватикана в мае 2025 года. Собрали главное из биографии Папы Римского Льва XIV: возраст, образование, личная жизнь и отношение к России.
Читать дальше