Иран готовит закон о порядке навигации через Ормузский пролив

Как уточняется, в рамках обсуждений проведено несколько заседаний, где рассматривались юридические и международные аспекты регулирования прохода через стратегически важный пролив. Параллельно Центральный банк Ирана уже открыл четыре специальных счета — в риалах, юанях, долларах и евро — для взимания сборов за проход судов.
Боруджерди отметил, что после запуска инфраструктуры цифровой валюты приоритетной формой расчётов станет оплата в национальной валюте — иранских риалах.
Ранее сообщалось, что Иран через пакистанских посредников передал США новое предложение по возможной сделке, которая предполагает открытие Ормузского пролива и завершение боевых действий. При этом обсуждение ядерной программы предлагается отложить на более поздний этап.
