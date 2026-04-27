Иран готовит закон о порядке навигации через Ормузский пролив

Как уточняется, в рамках обсуждений проведено несколько заседаний, где рассматривались юридические и международные аспекты регулирования прохода через стратегически важный пролив. Параллельно Центральный банк Ирана уже открыл четыре специальных счета — в риалах, юанях, долларах и евро — для взимания сборов за проход судов.