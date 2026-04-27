От греха подальше: НАТО может начать собираться реже, чтобы не пересекаться с Трампом

В отличие от встреч глав МИД стран НАТО (проходят трижды в год) и министров обороны (дважды в год), встречи на высшем уровне исторически проводились нерегулярно — в среднем раз в два года. Однако с начала спецоперации на Украине альянс перешёл на ежегодные саммиты с целью более тесной координации действий для противостояния с Россией. Теперь этот подход могут пересмотреть.