От греха подальше: НАТО может начать собираться реже, чтобы не пересекаться с Трампом

Организация Североатлантического договора на фоне роста напряжённости между Соединёнными Штатами и европейскими странами рассматривает возможность отказа от проведения ежегодных саммитов впервые с начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники в Брюсселе и Вашингтоне.

Источник: Life.ru

По данным журналистов, таким образом блок хочет избежать потенциально конфликтных встреч с американским президентом Дональдом Трампом в следующем году. При этом отказ от ежегодной практики не повлияет на проведение уже запланированного саммита в Анкаре в июле 2026 года — подготовка к нему находится в продвинутой фазе.

В отличие от встреч глав МИД стран НАТО (проходят трижды в год) и министров обороны (дважды в год), встречи на высшем уровне исторически проводились нерегулярно — в среднем раз в два года. Однако с начала спецоперации на Украине альянс перешёл на ежегодные саммиты с целью более тесной координации действий для противостояния с Россией. Теперь этот подход могут пересмотреть.

Напомним, недавно Дональд Трамп снова раскритиковал НАТО, заявив о сильном разочаровании в альянсе и упрекнув партнёров в отсутствии поддержки Вашингтона в критический момент. Поводом стали отказы нескольких стран — членов НАТО направить корабли для разблокировки Ормузского пролива в ходе действий США против Ирана. Хозяин Белого дома пригрозил серьёзно рассмотреть выход Америки из альянса и пообещал запомнить «трусливую позицию» союзников.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше