Беглов доложил Путину, что строительство ВСМ Москва — Петербург идёт по графику

Губернатор Александр Беглов доложил президенту Владимиру Путину, что строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом идёт строго по плану. Встреча прошла в понедельник в рамках рабочей поездки главы государства в Северную столицу.

Источник: Life.ru

«ВСМ — хочу сказать, что здесь мы все идём в графике. У нас проблем никаких нет. То, что касается со стороны города и федерального правительства, всё идёт в графике», — сказал Беглов.

Президент заявил, что вопросы по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом остаются, но губернатор заверил, что «они решаемы».

Напомним, президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Предыдущая встреча состоялась в конце января в Эрмитаже, когда президент приезжал в город на мероприятия по случаю 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Тогда Беглов доложил о ходе реализации ключевых городских проектов.

