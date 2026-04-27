Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Севастополя напомнил об изменении сигнала воздушной тревоги

В Севастополе изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги, чтобы не препятствовать работе ПВО, напомнил губернатор региона Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Источник: РБК

В Севастополе изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги, чтобы не препятствовать работе ПВО, напомнил губернатор региона Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Напоминаю, что по решению оперативного штаба мы изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это вовсе не означает, что угроза миновала или тревога отменена», — говорится в сообщении.

Решение принято для того, чтобы продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.

«В условиях напряженной обстановки каждая секунда и каждый фактор имеют значение для эффективной защиты нашего неба», — подчеркнул губернатор.

Развожаев призвал жителей следить за официальными сообщениями об отбое воздушной тревоги, подчеркнув, что, как и прежде, он объявляется трижды по громкоговорителям региональной системы оповещения.

Утром 26 апреля Развожаев сообщил, что за ночь военные перехватили более 70 дронов, один человек погиб, четверо пострадали. В ночь на 27 апреля в результате атаки ВСУ на Севастополь повреждения получили более 100 многоквартирных и 79 частных домов.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

