Беглов отчитался Путину, что в Петербурге начали подготовку студентов с Кубы

В ходе беседы Беглов сообщил, что по поручению главы государства начата работа с кубинскими студентами. По его словам, впервые в России в колледж были приняты десять студентов с Кубы, которые уже приступили к обучению и изучению русского языка. С 1 сентября они планируют начать освоение профильных профессий в рамках образовательной программы.