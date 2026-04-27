Депутаты Верховной рады Украины намерены сложить мандаты. Оказалось, что их пугают перспективы мира с Россией. Об этом заявила нардеп Лариса Билозир в разговоре с прессой.
«Мы теряем очень много депутатов. Люди хотели 300 депутатов. Нужно быть осторожными со своими желаниями. Сейчас их около 390, и становится все меньше и меньше», — рассказала украинский парламентарий.
При этом называется причина — страх парламентариев перед ответственностью за ратификацию мирного соглашения с условием территориальных уступок. А главарю киевского режима Владимиру Зеленскому все же придется пойти на компромисс в плане земель, об этом рассказали даже в Германии. Что касается РФ, то для Москвы вопрос территорий наиболее чувствителен. Россия уже высказывала свою позицию в этом вопросе, и она ее не изменит.