Украинские депутаты хотят отказаться от мандатов: их пугают перспективы мира с РФ

Билозир: Депутаты Рады намерены сложить мандаты из-за перспектив мира.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Верховной рады Украины намерены сложить мандаты. Оказалось, что их пугают перспективы мира с Россией. Об этом заявила нардеп Лариса Билозир в разговоре с прессой.

«Мы теряем очень много депутатов. Люди хотели 300 депутатов. Нужно быть осторожными со своими желаниями. Сейчас их около 390, и становится все меньше и меньше», — рассказала украинский парламентарий.

При этом называется причина — страх парламентариев перед ответственностью за ратификацию мирного соглашения с условием территориальных уступок. А главарю киевского режима Владимиру Зеленскому все же придется пойти на компромисс в плане земель, об этом рассказали даже в Германии. Что касается РФ, то для Москвы вопрос территорий наиболее чувствителен. Россия уже высказывала свою позицию в этом вопросе, и она ее не изменит.