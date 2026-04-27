Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios узнал о предупреждении Украины Израилю из-за покупки российского зерна

Украина предупредила Израиль о возможном дипломатическом скандале, если российскому судну Panoramits разрешат зайти в порт Хайфы и разгрузить зерно, вывезенное из новых регионов. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на украинский дипломатический источник.

«Мы отслеживаем это судно и не оставим это без ответа. Если ему позволят зайти в порт и разгрузиться, это приведет к последствиям, в частности, для наших двусторонних отношений», — привел журналист слова своего собеседника в X.

В случае допуска Panoramits к разгрузке Украина намерена применить против Израиля «весь спектр дипломатических и международно-правовых мер», добавил источник Axios. Он утверждает, что Израиль уже игнорировал требования украинской стороны в отношении другого судна с аналогичным грузом.