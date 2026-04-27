На Украине работники ТЦК похитили священника УПЦ

В Черновицкой области на западе Украины сотрудники территориального центра комплектования похитили священника Украинской православной церкви. Об этом говорится в сообщении Союза православных журналистов.
Согласно источнику, работники военкомата похитили архимандрита Свято-Вознесенского Банченского монастыря канонической УПЦ Сергия. По данным союза, священнослужитель является опекуном детей с инвалидностью. Подробности инцидента не уточняются.
Представители союза также сообщили, что у здания ТЦК в Черновцах собралось более сотни верующих. Люди требовали освободить священнослужителя, который позднее был освобожден.
Ранее KP.RU сообщал, что сотрудники ТЦК задержали клирика Винницкой епархии Украинской православной церкви архимандрита Филарета. Представители военкомата предложили священнослужителю якобы оформить отсрочку от призыва, однако он провел в помещении ТЦК целую ночь.