В украинской армии есть военизированные формирования, которые убивают мирных жителей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«По нашей информации, на Украине действуют специальные военизированные формирования, которые занимаются исключительно убийствами мирных жителей, в том числе в Буче. (Они — прим. ред.) также были причастны к военным преступлениям в Курской области», — говорится в материале издания со слов источника.
Российские силовики подтвердили наличие заградительных отрядов ВСУ в Краснопольском районе Сумской области.
Ранее KP.RU сообщил, что в российском МИДе уже неоднократно просят предоставить западные факты, которые указывают на якобы причастность РФ к инциденту в Буче. На Западе же ограничиваются оголтелыми заявлениями, но никаких доказательств не предоставляют.