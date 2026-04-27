Карл III прибыл в США, где проведет встречу с Трампом

Король Великобритании Карл III прибыл в США, где проведет встречу с американским президентом Дональдом Трампом и выступит перед конгрессом.
Его самолет приземлится на объединенную базу Эндрюс морской авиации США, следует из трансляции, которая ведется на официальном YouTube-канале королевской семьи.
Ранее в Букингемском дворце сообщили, что государственный визит короля Карла III в США состоится в намеченные сроки, несмотря на опасения по поводу безопасности после инцидента со стрельбой в Вашингтоне.
Напомним, Карл III и королева-консорт Камилла пробудут в США с 27 по 30 апреля. Это первый государственный визит британского монарха в страну с 2007 года. Тогда США посетила королева Елизавета II. Нынешний визит приурочен к 250-летию объявления независимости США от Великобритании.