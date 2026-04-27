Трамп вслед за супругой потребовал уволить Киммела из-за пророческой шутки

За несколько дней до инцидента со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома Киммел в эфире сравнил первую леди Меланию Трамп со «вдовой, ожидающей наследства». Трамп отметил, что после этого на мероприятии произошёл инцидент с попыткой вооружённого проникновения, назвав это «очевидной и зловещей причиной» происходящего.
Дополнительно он заявил, что подобные высказывания, по его оценке, фактически подстрекают к насилию, и призвал Disney и телеканал ABC немедленно уволить телеведущего.
Ранее Мелания Трамп выступила с публичным обращением к телеканалу ABC, потребовав принять меры в отношении телеведущего Джимми Киммела после его скетча, прозвучавшего незадолго до инцидента со стрельбой в Вашингтоне. Руководство телеканала должно занять более жёсткую позицию и прекратить, по её словам, «потворствовать возмутительному поведению» ведущего.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.