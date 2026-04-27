Король Великобритании Карл III прибыл в США

Их встретили глава протокольной службы США Моника Кроули и посол Великобритании в США Кристиан Тернер. Вскоре после приземления королевской чете вручили букеты цветов от британских военных семей, проживающих в США.
Члены королевской семьи проследовали по красной ковровой дорожке мимо почетного кордона американских военнослужащих. Военный оркестр США исполнил государственные гимны обеих стран.
Позже король и королева направились в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом, первой леди Меланией Трамп и представителями Белого дома.
Британский монарх и его супруга находятся в Соединенных Штатах с четырехдневным государственным визитом, приуроченным к 250-летию независимости США от британского правления. Это первый государственный визит британского монарха в США с 2007 года — тогда страну посетила королева Елизавета II, ее принимал президент Джордж Буш-младший.
28 апреля запланирован ряд мероприятий с участием монарха. Президентская и королевская супружеские пары встретятся на Южной лужайке Белого дома. Дальше последуют приветственная церемония в Белом доме и двусторонняя встреча Трампа с Карлом III в Овальном кабинете. Первая леди США и британская королева посетят американских студентов. Вечером состоится торжественный ужин. Также ожидается выступление Карла III в конгрессе.
29 апреля королевская чета отправится в Нью-Йорк, где почтит память жертв терактов 11 сентября 2001 года (25-я годовщина). 30 апреля, в последний день визита, они посетят Арлингтонское национальное кладбище. После этого Карл III направится на Бермудские острова — это будет первый королевский визит туда.
The Washington Post (WP) со ссылкой на источники среди британских правительственных чиновников писала о надежде британских властей, что Карл III сохранит невозмутимость во время визита к Трампу. По их мнению, это если и не улучшит отношения двух стран, то по крайней мере не позволит им ухудшиться.
Изначально решение об организации визита Карла III в США вызывало споры. При этом, как пояснили источники газеты, окружение премьер-министра Кира Стармера доверяет королю — его политическому чутью, многолетней аристократической выдержке и отработанным за десятилетия навыкам тщательно продуманных и спокойных публичных выступлений.
Как пишет Politico, Карл III, вероятно, в США поднимет тему стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома, где присутствовал Трамп. Среди других возможных тем — конфликт на Украине и оборонное сотрудничество Вашингтона и Лондона. При этом обсуждение дела Джеффри Эпштейна, экологии или технологических и торговых сделок маловероятно, отмечает издание.
Визит проходит на фоне резкого охлаждения отношений между лидерами двух стран. Как отмечает WP, Трамп критикует Стармера за недостаточную поддержку военной кампании против Ирана и за первоначальный запрет Лондона на использование американских авиабаз для ударов.
