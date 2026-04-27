Премьер Мали Абдулайе Маига назвал атаку боевиков попыткой госпереворота

Малийские власти назвали события 25 апреля попыткой захвата государства. В брифинге для СМИ премьер-министр переходного периода Абдулайе Маига заявил: радикальные группировки не просто устроили серию скоординированных атак. Их конечная цель была иной — демонтировать институты республики, прекратить переходный процесс и взять власть в свои руки.