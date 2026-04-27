Премьер Мали Абдулайе Маига назвал атаку боевиков попыткой госпереворота

Однако, по словам главы правительства, эти планы провалились.
«Убедительный ответ, который они получили, является результатом самоотверженности наших доблестных вооружённых сил и сил безопасности под руководством президента», — подчеркнул Маига.
Армии удалось нейтрализовать сотни террористов по всей стране. Премьер пообещал усилить меры безопасности, а также поблагодарил народ Мали за стойкость и веру в армию.
Напомним, 25 апреля вооружённые отряды антиправительственных сил атаковали позиции Малийской армии. Власти африканской страны сообщили, что за этот день удалось ликвидировать не менее 80 экстремистов, участвовавших в нападениях. Российские военные из состава Африканского корпуса оказывали содействие в отражении масштабного наступления радикалов.
