Премьер Мали Абдулайе Маига назвал атаку боевиков попыткой госпереворота

Малийские власти назвали события 25 апреля попыткой захвата государства. В брифинге для СМИ премьер-министр переходного периода Абдулайе Маига заявил: радикальные группировки не просто устроили серию скоординированных атак. Их конечная цель была иной — демонтировать институты республики, прекратить переходный процесс и взять власть в свои руки.

Однако, по словам главы правительства, эти планы провалились.

«Убедительный ответ, который они получили, является результатом самоотверженности наших доблестных вооружённых сил и сил безопасности под руководством президента», — подчеркнул Маига.

Армии удалось нейтрализовать сотни террористов по всей стране. Премьер пообещал усилить меры безопасности, а также поблагодарил народ Мали за стойкость и веру в армию.

Напомним, 25 апреля вооружённые отряды антиправительственных сил атаковали позиции Малийской армии. Власти африканской страны сообщили, что за этот день удалось ликвидировать не менее 80 экстремистов, участвовавших в нападениях. Российские военные из состава Африканского корпуса оказывали содействие в отражении масштабного наступления радикалов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.