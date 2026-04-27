Стрелявшему на приёме с Трампом в Вашингтоне грозит пожизненное

Вечером в субботу вооруженный дробовиком злоумышленник ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Гостей, в том числе самого президента, экстренно эвакуировали. Нападавший успел ранить агента Секретной службы, после чего его нейтрализовали и взяли под стражу.