Стрелявшему на приёме с Трампом в Вашингтоне грозит пожизненное

Федеральный суд столицы США официально предъявил обвинения Коулу Аллену. Мужчину подозревают в покушении на жизнь Дональда Трампа после стрельбы на приёме для журналистов Белого дома.

Источник: Life.ru

Заседание заняло всего 13 минут. Помимо основного обвинения, фигуранту вменили транспортировку оружия и его незаконное применение. Судья озвучил возможную высшую меру — пожизненное заключение. Подозреваемый остался под стражей. Ближайшее слушание намечено на 30 апреля.

Этот случай стал уже третьей задокументированной попыткой устранить республиканца за последние несколько лет.

Вечером в субботу вооруженный дробовиком злоумышленник ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Гостей, в том числе самого президента, экстренно эвакуировали. Нападавший успел ранить агента Секретной службы, после чего его нейтрализовали и взяли под стражу.

По данным прессы, нападение совершил 31-летний школьный учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. Как уточняет телеканал NBS, ранее он не привлекался к ответственности, а ружье приобрел легально.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше