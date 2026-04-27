Лукашенко сказал, сколько тысяч украинцев уже живут в Беларуси и останутся тут

Президент Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Наровлянский район Гомельской области, сколько тысяч украинцев уже живут в Беларуси и останутся тут. Видео со словами главы республики опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Общаясь с токарем совхоза-комбината «Заря», который оказался переселенцем из Казахстана, Лукашенко отметил важность кадрового вопроса и посоветовал, где набирать работников.
«Что казахи, что русские, что белорусы, что украинцы — наши люди. Я даже радуюсь, когда к нам приезжают откуда-то. Вон с Украины у нас уже несколько тысяч живет», — сказал Лукашенко.
По его словам, люди прямо говорят, что после завершения украинского конфликта «туда не поедем, мы хотим здесь». Также президент Беларуси добавил, что речь про украинских переселенцев, которые уже получили белорусское гражданство, живут и работают в республике.
