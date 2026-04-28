Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Король Великобритании прибыл в США с четырехдневным визитом

Король Великобритании Карл III вместе с супругой, королевой Камиллой, приземлились в штате Мэриленд в рамках четырехдневной поездки в США. Об этом 27 апреля сообщает CNN.

Источник: Известия

«Король Карл и королева Камилла только что приземлились на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд, начав свой государственный визит, посвященный 250-летию независимости США», — отмечается в публикации.

В материале указывается, что визит проходит на фоне напряженности в американо-британских отношениях из-за войны в Иране. Известно, что президент США Дональд Трамп резко критикует отказ премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказать США военную помощь.

Поездка состоялась, несмотря на стрельбу на пресс-конференции в Вашингтоне в субботу. После произошедшего Трамп заявил, что по-прежнему с нетерпением ждет встречи с британским монархом.

Власти Вашингтона по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских рядом с Белым домом в преддверии визита Карла III 25 апреля. Отмечается, что 15 австралийских флагов на короткое время были размещены среди более чем 230 флагов, установленных по случаю прибытия британского монарха. Позже их заменили на британские.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
