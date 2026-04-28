Король Великобритании прибыл в США с четырехдневным визитом

Власти Вашингтона по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских рядом с Белым домом в преддверии визита Карла III 25 апреля. Отмечается, что 15 австралийских флагов на короткое время были размещены среди более чем 230 флагов, установленных по случаю прибытия британского монарха. Позже их заменили на британские.