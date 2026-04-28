Король Великобритании прибыл в США с четырехдневным визитом

«Король Карл и королева Камилла только что приземлились на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд, начав свой государственный визит, посвященный 250-летию независимости США», — отмечается в публикации.
В материале указывается, что визит проходит на фоне напряженности в американо-британских отношениях из-за войны в Иране. Известно, что президент США Дональд Трамп резко критикует отказ премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказать США военную помощь.
Поездка состоялась, несмотря на стрельбу на пресс-конференции в Вашингтоне в субботу. После произошедшего Трамп заявил, что по-прежнему с нетерпением ждет встречи с британским монархом.
Власти Вашингтона по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских рядом с Белым домом в преддверии визита Карла III 25 апреля. Отмечается, что 15 австралийских флагов на короткое время были размещены среди более чем 230 флагов, установленных по случаю прибытия британского монарха. Позже их заменили на британские.