МИД Украины вызвал посла Израиля из-за российского зерна

Украинский МИД вызвал посла Израиля Михаэля Бродского из-за поставок в Израиль зерна, которое, по утверждению украинской стороны, было вывезено с территорий, перешедших под контроль России. Об этом заявил глава дипведомства Андрей Сибига.

Источник: Life.ru

В своём аккаунте в соцсети X он выразил недоумение позицией Тель-Авива. По его словам, в Киеве до сих пор не понимают, почему Израиль никак не отреагировал на первый случай разгрузки такого судна в порту Хайфы.

Теперь, как заявил Сибига, в Хайфу прибыло уже второе аналогичное судно. После этого послу Бродскому вручили ноту протеста.

«Мы предупредили о последствиях, если груз будет принят», — подчеркнул глава МИД Украины.

При этом характер самих «последствий» Сибига не уточнил, оставив израильской дипломатии возможность для манёвра.

Ранее Life.ru писал, что Киев расценивает разгрузку судна Panormitis в порту Хайфы как игнорирование прежде направленных требований — Израиль уже принял первую партию пшеницы с территорий, которые Украина считает своими. Украинский дипломатический источник предупредил о последствиях для двусторонних отношений в случае приёма груза, включая возможность применения международно-правовых мер. При этом в Киеве подчеркнули, что Украина «продемонстрировала добрую волю в отношении Израиля, признав КСИР террористической организацией» и криминализовав антисемитизм, что делает нынешнюю позицию Тель-Авива особенно чувствительной.

