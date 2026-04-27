МИД Украины вызвал посла Израиля из-за российского зерна

Ранее Life.ru писал, что Киев расценивает разгрузку судна Panormitis в порту Хайфы как игнорирование прежде направленных требований — Израиль уже принял первую партию пшеницы с территорий, которые Украина считает своими. Украинский дипломатический источник предупредил о последствиях для двусторонних отношений в случае приёма груза, включая возможность применения международно-правовых мер. При этом в Киеве подчеркнули, что Украина «продемонстрировала добрую волю в отношении Израиля, признав КСИР террористической организацией» и криминализовав антисемитизм, что делает нынешнюю позицию Тель-Авива особенно чувствительной.