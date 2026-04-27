Мосгордума и Смоленская областная дума подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Московской городской думой и Смоленской областной думой состоялась в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий Совета законодателей Российской Федерации при ФС РФ, посвященных Дню российского парламентаризма. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгордумы.
«Главная тема заседания — Год единства народов России и реализация мер по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркнул, что подписанное соглашение между Московской городской думой и Смоленской областной думой — важный шаг к усилению межрегионального взаимодействия, которое строится не первый год», — значится в сообщении.
По словам Шапошникова, достигнута договоренность о совместной работе парламентариев в законотворчестве, обмене практиками и выработке решений по актуальным вопросам.
«Мы работаем по многим направлениям, и одно из самых важных — сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Подвиг Московского народного ополчения (МНО) неразрывно связан со Смоленской землей, где ополченцы отдали жизни за Родину. Город-герой Смоленск — одна из ключевых точек автопробега по городам-героям, который по инициативе столичных парламентариев пройдет во второй раз в июне — июле 2026 года. На этот раз участники автопробега проедут “Дорогами народного ополчения”, — уточнил он.
Спикер Мосгордумы добавил, что 85 лет назад, в начале Великой Отечественной войны, в Смоленской области, как и в Москве, были созданы добровольческие формирования. «Мы вместе вспомним их историю и бессмертные подвиги. Вязьма, Богородицкое поле — места, где героически сложили свои головы тысячи москвичей, участников Московского народного ополчения. Спасибо смолянам за бережное сохранение памяти о них. Участники автопробега почтут память героев и встретятся со смоленской молодежью, чтобы передать опыт увековечения подвигов защитников Отечества», — заключил Шапошников.
Патриотический проект «Города-герои — города героев» был инициирован в 2025 году председателем Мосгордумы и приурочен к юбилейным датам присвоения званий «Город-герой», «Крепость-герой» и 80-летию Великой Победы. Автопробег в рамках данного проекта в 2026 году будет посвящен 85-летию начала формирования МНО в годы Великой Отечественной войны и в том числе может пройти через Луганск и Донецк. ТАСС — информационный партнер проекта.